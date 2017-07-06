Матч завершен
Судува
Мариямполе
2:1
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Шахтер
Солигорск
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
6 июля 2017, 18:00 МСК
6.07.2017, 18:00 МСК
четверг
Составы