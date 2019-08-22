Матч завершен
Судува
Мариямполе
0:0
прошлый матч 2 : 4
Матч завершен
Ференцварош
Будапешт
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
22 авг. 2019, 20:00 МСК
22.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Судува
мин
82
Янкаускас
Альгис Янкаускас
90
22
Вербицкас
Овидиус Вербицкас
90
30
Гладик
Иван Гладик
90
Ференцварош
мин
8
Ловренчич
Герго Ловренчич
90
14
Харатин
Игорь Харатин
90
90
Дибус
Денеш Дибус
90
33
Двали
Лаша Двали
90
Запасные
99
Гроф
Давид Гроф
50
Пришкин
Тамаш Пришкин