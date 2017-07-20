Матч завершен
Судува
Мариямполе
0:1
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Лиепая
Лиепая
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
20 июля 2017, 19:00 МСК
20.07.2017, 19:00 МСК
четверг
Составы
Судува
мин
-
Славицкас
Вайдас Славицкас
90