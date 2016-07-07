Матч завершен
Судува
Мариямполе
0:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Мидтьюлланд
Хернинг
Новак 16
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
7 июля 2016, 20:00 МСК
7.07.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
Судува
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
Мидтьюлланд
мин
-
Новак
Филип Новак
16'
16'
90