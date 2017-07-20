Матч завершен
ХИК
Хельсинки
1:1
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Шкендия
Тетово
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
20 июля 2017, 19:00 МСК
20.07.2017, 19:00 МСК
четверг
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