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ХИК VS Будучность
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ХИК - Будучность: 06 июля 2021 смотреть онлайн
ХИК
Хельсинки
-:-
-:-
ХИК - Будучность: 06 июля 2021 смотреть онлайн
Будучность
Подгорице
Лига чемпионов, 1 раунд
Лига чемпионов,
1 раунд
6 июля 2021, 19:00 МСК
6.07.2021, 19:00 МСК
вторник
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ХИК
мин
8
Рафинья
Рафинья
9
Риски
Рупи Риски
88
Рудаков
Максим Рудаков
21
Форселл
Петтери Форселл
Будучность
мин
3
Секулич
Неманья Секулич
26
Igor Ćuković
Igor Ćuković
33
Vladan Adžić
Vladan Adžić
29
Vasilije Terzić
Vasilije Terzić
18
Petar Grbić
Petar Grbić
45
Panagiotis Moraitis
Panagiotis Moraitis
24
Bogdan Milic
Bogdan Milic
Запасные
96
Samir Ujkani
Samir Ujkani
-
31
Đorđije Pavličić
Đorđije Pavličić
-
5
Anto Babić
Anto Babić
-
22
Miomir Đuričković
Miomir Đuričković
-
9
Aleksandar Vujačić
Aleksandar Vujačić
-
77
Ivan Bojović
Ivan Bojović
-
99
Dejan Žarubica
Dejan Žarubica
-
Новости
Пользователи реддита устали от «Ливерпуля» и вывели в топ новость о чемпионе Черногории
#Ливерпуль
26 июня 2020, 12:44