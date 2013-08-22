Динамо - Тоттенхэм: 22 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Динамо
Тбилиси
0:5
Первый матч 0:3

Динамо - Тоттенхэм: 22 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
22 авг. 2013, 19:00 МСК
22.08.2013, 19:00 МСК
четверг
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Динамо
мин
2
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
24
Орье
Серж Орье
33
Дэвис
Бен Дэвис
15
Дайер
Эрик Дайер
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
7
Сон
Хын-Мин Сон
11
Ламела
Эрик Ламела
8
Уинкс
Гарри Уинкс
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
-
5
Вертонген
Ян Вертонген
-
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
-
19
Сессеньон
Райан Сессеньон
-
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
-
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
-
30
Фернандеш
Жедсон Фернандеш
-
29
Скипп
Оливер Скипп
-
53
Уайт
Харви Уайт
-

События

Матч окончен 0:5

Прошлые матчи

29.08.2013 29 авг. 2013 чт 22:05
Тоттенхэм
3 : 0
Динамо
29.08.2013 29 авг. 2013 чт 22:05
Тоттенхэм
3
Динамо
0
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 19:00
Динамо
0 : 5
Тоттенхэм
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 19:00
Динамо
0
Тоттенхэм
5

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