Матч завершен
Крузейдерс
Белфаст
Беннетт 13
1:4
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Хименес 15
Беннетт 38
Хименес 45
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 22:00 МСК
1.08.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Вулверхэмптон
мин
11
Патрисиу
Руй Патрисиу
90
28
Моутинью
Жоао Моутинью
90
15
Боли
Вилли Боли
90
16
Коди
Конор Коди
90
5
Беннетт
Райан Беннетт
38'
13'
38'
13'
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
9
Хименес
Рауль Хименес
15'
45'
15', 45'
90
32
Дендокер
Леандер Дендокер
90
37
Траоре
Адама Траоре
90
8
Рубен Невеш
Рубен Невеш
90
18
Жота
Диогу Жота
90
Запасные
21
Радди
Джон Радди
29
Винагре
Рубен Винагре
27
Сайсс
Ромен Сайсс
17
Гиббз-Уайт
Морган Гиббз-Уайт