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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Дебрецен
Дебрецен
0:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Н'Гог 4
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
24 нояб. 2009, 22:45 МСК
24.11.2009, 22:45 МСК
вторник
Бьорн Куйперс
Бьорн Куйперс
Главный Судья
Составы
Дебрецен
мин
0
Полекшич
Вукашин Полекшич
90
0
Фодор
Марсель Фодор
78
0
Месарош
Норберт Месарош
90
0
Миядиноски
Мирсад Миядиноски
90
0
Боднар
Ласло Боднар
90
0
Лацко
Жолт Лацко
90
0
Кишш
Золтан Кишш
90
0
Селеши
Золтан Селеши
90
0
Цвиткович
Петер Цвиткович
90
0
Сакай
Петер Сакай
62
0
Рудольф
Гергели Рудольф
90
Запасные
0
Пантич
Джордже Пантич
0
Комлоши
Адам Комлоши
0
Бернат
Чобо Бернат
0
Варга
Йожеф Варга
0
Рамос
Луис Рамос
0
Домби
Тибор Домби
0
Кулибали
Адамо Кулибали
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Кейт
Дирк Кейт
90
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
4'
4'
77
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Шкртел
Мартин Шкртел
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Спиринг
Джей Спиринг