Матч завершен
Дебрецен
Дебрецен
0:4
Матч завершен
Лион
Лион
Пьянич 13
Гову 24
Гомис 51
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
29 сент. 2009, 21:45 МСК
29.09.2009, 21:45 МСК
вторник
Том Хеннинг Эвребё
Том Хеннинг Эвребё
Главный Судья
Составы
Дебрецен
мин
0
Полекшич
Вукашин Полекшич
90
0
Фодор
Марсель Фодор
90
0
Лацко
Жолт Лацко
46
0
Комлоши
Адам Комлоши
90
0
Боднар
Ласло Боднар
90
0
Цвиткович
Петер Цвиткович
90
0
Кишш
Золтан Кишш
90
0
Варга
Йожеф Варга
90
0
Леандро
Алмейда Леандро
90
0
Сакай
Петер Сакай
85
0
Кулибали
Адамо Кулибали
90
Запасные
0
Пантич
Джордже Пантич
0
Бернат
Чобо Бернат
0
Миядиноски
Мирсад Миядиноски
0
Рамос
Луис Рамос
0
Домби
Тибор Домби
0
Селеши
Золтан Селеши
0
Рудольф
Гергели Рудольф
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
78
0
Крис
Крис
90
0
Клер
Франсуа Клер
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Тулалан
Жереми Тулалан
90
0
Макун
Жан Макун
90
0
Пьянич
Миралем Пьянич
13'
13'
57
0
Гову
Сидней Гову
24'
24'
90
0
Гомис
Бафетимби Гомис
51'
51'
54
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Сегуин
Николя Сегуин
0
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
0
Эдерсон
Эдерсон
0
Гоналон
Максим Гоналон
0
Тафе
Яннис Тафе
0
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль