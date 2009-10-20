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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Дебрецен
Дебрецен
Цвиткович 2
Рудольф 28
Кулибали 88
3:4
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Муту 6
Джилардино 10
Муту 20
Сантана 37
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
20 окт. 2009, 21:45 МСК
20.10.2009, 21:45 МСК
вторник
Крейг Александер Томсон
Крейг Александер Томсон
Главный Судья
Составы
Дебрецен
мин
0
Полекшич
Вукашин Полекшич
90
0
Комлоши
Адам Комлоши
90
0
Месарош
Норберт Месарош
30
0
Боднар
Ласло Боднар
90
0
Цвиткович
Петер Цвиткович
2'
2'
90
0
Кишш
Золтан Кишш
88
0
Варга
Йожеф Варга
90
0
Леандро
Алмейда Леандро
90
0
Сакай
Петер Сакай
57
0
Рудольф
Гергели Рудольф
28'
28'
90
0
Кулибали
Адамо Кулибали
88'
88'
90
Запасные
0
Пантич
Джордже Пантич
0
Фодор
Марсель Фодор
0
Бернат
Чобо Бернат
0
Рамос
Луис Рамос
0
Домби
Тибор Домби
0
Лацко
Жолт Лацко
0
Селеши
Золтан Селеши
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
55
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Сантана
Марио Сантана
37'
37'
68
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Донадель
Марко Донадель
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
45
0
Джилардино
Альберто Джилардино
10'
10'
90
0
Муту
Адриан Муту
6'
20'
6', 20'
90
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
0
Натали
Чезаре Натали
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
0
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
0
Йоветич
Стеван Йоветич