Матч завершен
Дебрецен
Дебрецен
1:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Левадия
Таллин
Лига чемпионов, Финал

Лига чемпионов,

Финал
5 авг. 2009, 21:00 МСК
5.08.2009, 21:00 МСК
среда
Составы