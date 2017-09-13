Матч завершен
Марибор
Марибор
Богар 85
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Самедов 59
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
13 сент. 2017, 21:45 МСК
13.09.2017, 21:45 МСК
среда
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Марибор
мин
33
Ханданович
Ясмин Ханданович
90
28
Вилер
Митя Вилер
90
4
Шулер
Марко Шулер
90
26
Райчевич
Александар Райчевич
90
22
Милец
Мартин Милец
90
39
Богар
Дамьян Богар
85'
85'
90
22
Врховец
Блаж Врховец
79
8
Кабха
Марван Кабха
90
7
Ахмеди
Валон Ахмеди
69
20
Байде
Грегор Байде
69
9
Таварес
Маркос Таварес
90
Запасные
69
Обрадович
Матко Обрадович
21
Дервишевич
Амир Дервишевич
23
Хотич
Дино Хотич
6
Пихлер
Алекс Пихлер
29
Палчич
Матей Палчич
97
Крамарич
Мартин Крамарич
27
Месанович
Ясмин Месанович
Спартак
мин
32
Ребров
Артем Ребров
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
29
50
Пашалич
Марио Пашалич
90
10
Промес
Квинси Промес
86
12
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
57
Селихов
Александр Селихов
81
Щербаков
Юрий Щербаков
3
Петкович
Марко Петкович
19
Самедов
Александр Самедов
59'
71
Попов
Ивелин Попов
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
23
Роша
Педро Роша