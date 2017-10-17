Матч завершен
Марибор
Марибор
0:7
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Фирмино 4
Коутиньо 13
Салах 19
Салах 40
Фирмино 54
Окслэд-Чемберлен 86
Александер-Арнольд 90
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
17 окт. 2017, 21:45 МСК
17.10.2017, 21:45 МСК
вторник
Составы
Марибор
мин
33
Ханданович
Ясмин Ханданович
90
4
Шулер
Марко Шулер
90
28
Вилер
Митя Вилер
90
26
Райчевич
Александар Райчевич
90
22
Милец
Мартин Милец
90
39
Богар
Дамьян Богар
90
5
Врховец
Блаж Врховец
90
7
Ахмеди
Валон Ахмеди
90
8
Кабха
Марван Кабха
90
9
Таварес
Маркос Таварес
90
97
Крамарич
Мартин Крамарич
90
Запасные
69
Обрадович
Матко Обрадович
3
Биллонг
Жан-Клод Биллонг
12
Вршич
Даре Вршич
10
Хотич
Дино Хотич
6
Пихлер
Алекс Пихлер
29
Палчич
Матей Палчич
27
Месанович
Ясмин Месанович
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
18
Морено
Альберто Морено
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
13'
13'
90
23
Джан
Эмре Джан
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90'
90'
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
4'
54'
4', 54'
90
11
Салах
Мохамед Салах
19'
40'
19', 40'
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
17
Клаван
Рагнар Клаван
12
Гомес
Джо Гомес
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
15
Старридж
Даниэль Старридж
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
86'
29
Соланке
Доминик Соланке