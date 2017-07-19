Матч завершен
Марибор
Марибор
1:1
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Зриньски
Мостар
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
19 июля 2017, 21:15 МСК
19.07.2017, 21:15 МСК
среда
Составы