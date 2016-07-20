Матч завершен
Дюделанж
Дюделанж
1:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Карабах
Агдам
Де Росси 90
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
20 июля 2016, 19:00 МСК
20.07.2016, 19:00 МСК
среда
Составы
Дюделанж
мин
-
Баррето
Эдгар Баррето
90
Карабах
мин
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
-
Де Росси
Даниэле Де Росси
90'
90'
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
2
Гараев
Гара Гараев
83
8
Мичел
Мичел
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
99
Кинтана
Дани Кинтана
90
Запасные
32
Юнусзаде
Элвин Юнусзаде
18
Гурбанов
Ильгар Гурбанов
22
Исмаилов
Афран Исмаилов
91
Диниев
Джошгун Диниев