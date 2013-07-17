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Слован VS Лудогорец
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Слован - Лудогорец: 17 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Слован
Братислава
2:1
Первый матч 0:3
Слован - Лудогорец: 17 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Лудогорец
Разград
Лига чемпионов, 2 раунд
Лига чемпионов,
2 раунд
17 июля 2013, 21:15 МСК
17.07.2013, 21:15 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Слован
мин
7
Моха
Моха
11
Дразич
Деян Дразич
29
Божиков
Василь Божиков
9
Шпорар
Андраж Шпорар
Запасные
23
Сухоцкий
Артем Сухоцкий
-
Лудогорец
мин
23
Илиев
Пламен Илиев
21
Григоре
Драгош Григоре
55
Терзиев
Георги Терзиев
3
Недялков
Антон Недялков
4
Сисиньо
Сисиньо
18
Дьяков
Светослав Дьяков
88
Вандерсон
Вандерсон
25
Баджи
Стефан Баджи
95
Каули
Каули
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
84
Марселиньо
Марселиньо
Запасные
27
Стоянов
Владислав Стоянов
-
27
Моци
Козмин Моци
-
2
Тавата
Талеб Тавата
-
22
Икоко
Джордан Икоко
-
8
Битон
Дан Битон
-
70
Сверчок
Якуб Сверчок
-
13
Чибота
Мавис Чибота
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
24.07.2013
24 июля 2013
ср
20:30
Лудогорец
3 : 0
Слован
24.07.2013
24 июля 2013
ср
20:30
Лудогорец
3
Слован
0
17.07.2013
17 июля 2013
ср
21:15
Слован
2 : 1
Лудогорец
17.07.2013
17 июля 2013
ср
21:15
Слован
2
Лудогорец
1
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