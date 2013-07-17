Слован - Лудогорец: 17 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Слован
Братислава
2:1
Первый матч 0:3

Слован - Лудогорец: 17 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Лудогорец
Разград
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
17 июля 2013, 21:15 МСК
17.07.2013, 21:15 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Слован
мин
7
Моха
Моха
11
Дразич
Деян Дразич
29
Божиков
Василь Божиков
9
Шпорар
Андраж Шпорар
Запасные
23
Сухоцкий
Артем Сухоцкий
-
Лудогорец
мин
23
Илиев
Пламен Илиев
21
Григоре
Драгош Григоре
55
Терзиев
Георги Терзиев
3
Недялков
Антон Недялков
4
Сисиньо
Сисиньо
18
Дьяков
Светослав Дьяков
88
Вандерсон
Вандерсон
25
Баджи
Стефан Баджи
95
Каули
Каули
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
84
Марселиньо
Марселиньо
Запасные
27
Стоянов
Владислав Стоянов
-
27
Моци
Козмин Моци
-
2
Тавата
Талеб Тавата
-
22
Икоко
Джордан Икоко
-
8
Битон
Дан Битон
-
70
Сверчок
Якуб Сверчок
-
13
Чибота
Мавис Чибота
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

24.07.2013 24 июля 2013 ср 20:30
Лудогорец
3 : 0
Слован
24.07.2013 24 июля 2013 ср 20:30
Лудогорец
3
Слован
0
17.07.2013 17 июля 2013 ср 21:15
Слован
2 : 1
Лудогорец
17.07.2013 17 июля 2013 ср 21:15
Слован
2
Лудогорец
1

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