Матч завершен
Зриньски
Мостар
1:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Марибор
Марибор
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
12 июля 2017, 20:00 МСК
12.07.2017, 20:00 МСК
среда
Составы