Матч завершен
Зриньски
Мостар
1:0
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Слован
Братислава
Лига чемпионов, Финал

Лига чемпионов,

Финал
15 июля 2009, 21:30 МСК
15.07.2009, 21:30 МСК
среда
Составы