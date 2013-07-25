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Пяст VS Карабах
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Пяст - Карабах: 25 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Пяст
Гливице
2:2
Первый матч 1:2
Пяст - Карабах: 25 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Карабах
Агдам
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы,
2 раунд
25 июля 2013, 18:30 МСК
25.07.2013, 18:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Пяст
мин
4
Червински
Якуб Червински
Карабах
мин
8
Мичел
Мичел
14
Садыгов
Рашад Садыгов
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
5
Медведев
Максим Медведев
1
Бегович
Асмир Бегович
10
Кинтана
Дани Кинтана
11
Эмрели
Махир Эмрели
12
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
3
Аилтон
Аилтон
17
Зубир
Абделлах Зубир
18
Иббрахимли
Исмаил Иббрахимли
Запасные
23
Реррас
Файкал Реррас
-
4
Маммадов
Рахиль Маммадов
-
9
Хайме
Хайме
-
20
Алмейда
Ричард Алмейда
-
99
Гуйе
Магайе Гуйе
-
События
Матч окончен 2:2
Прошлые матчи
25.07.2013
25 июля 2013
чт
18:30
Пяст
2 : 2
Карабах
25.07.2013
25 июля 2013
чт
18:30
Пяст
2
Карабах
2
18.07.2013
18 июля 2013
чт
19:00
Карабах
2 : 1
Пяст
18.07.2013
18 июля 2013
чт
19:00
Карабах
2
Пяст
1
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