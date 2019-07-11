Матч завершен
Чукарички
Чукарички
3:0
прошлый матч 5 : 0
Матч завершен
Бананц
Ереван
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 21:30 МСК
11.07.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
Запасные
1
Айвазов
Анатолий Айвазов