Матч завершен
Чукарички
Чукарички
Стекеленбург 13
1:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Фехервар
Секешфехервар
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
21 июля 2016, 21:30 МСК
21.07.2016, 21:30 МСК
четверг
Составы
Чукарички
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
13'
13'
90
-
Ари
Ари
90
Фехервар
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Крофтс
Эндрю Крофтс
90
18
Лэнг
Адам Лэнг
90
Запасные
23
Юхас
Роланд Юхас