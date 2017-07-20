Матч завершен
Люцерн
Люцерн
2:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Осиек
Осиек
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
20 июля 2017, 20:45 МСК
20.07.2017, 20:45 МСК
четверг
Составы
Люцерн
мин
-
Швеглер
Кристиан Швеглер
90
-
Шнойвли
Марко Шнойвли
90