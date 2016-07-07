Матч завершен
Краковия
Краков
Стекеленбург 68
1:2
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Шкендия
Тетово
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
7 июля 2016, 21:00 МСК
7.07.2016, 21:00 МСК
четверг
Составы
Краковия
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
68'
68'
90
-
Рейна
Пепе Рейна
90
Шкендия
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90