Яблонец - Бетис: 22 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Яблонец
Яблонец-над-Нисоу
1:2
Первый матч 0:6

Яблонец - Бетис: 22 августа 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Бетис
Севилья
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
22 авг. 2013, 19:00 МСК
22.08.2013, 19:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Яблонец
мин
3
Хюбшман
Томаш Хюбшман
1
Гануш
Ян Гануш
25
Йовович
Владимир Йовович
8
Сикора
Ян Сикора
30
Хрубы
Властимил Хрубы
15
Долежал
Мартин Долежал
4
Югаш
Якуб Югаш
7
Поважанец
Якуб Поважанец
21
Матушек
Ян Матушек
Запасные
19
Храмоста
Ян Храмоста
-
Бетис
мин
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
17
Хоакин
Хоакин
26
Сидней
Сидней
6
Каналес
Серхио Каналес
15
Бартра
Марк Бартра
1
Жоэль
Жоэль
15
Фекир
Набиль Фекир
15
Алекс Морено
Алекс Морено
16
Морон
Лорен Морон
24
Эмерсон
Эмерсон
32
Гонсалес
Эдгар Гонсалес
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
-
23
Манди
Айсса Манди
-
16
Педраса
Альфонсо Педраса
-
24
Аленья
Карлес Аленья
-
21
Родригес
Гидо Родригес
-
20
Тельо
Кристиан Тельо
-
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

29.08.2013 29 авг. 2013 чт 22:30
Бетис
6 : 0
Яблонец
29.08.2013 29 авг. 2013 чт 22:30
Бетис
6
Яблонец
0
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 19:00
Яблонец
1 : 2
Бетис
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 19:00
Яблонец
1
Бетис
2

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