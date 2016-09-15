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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Виктория
Пльзень
Бакош 11
1:1
Матч завершен
Рома
Рим
Перотти 3
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
15 сент. 2016, 20:00 МСК
15.09.2016, 20:00 МСК
четверг
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Виктория
мин
13
Болек
Петр Болек
90
9
Земан
Мартин Земан
72
4
Хубник
Роман Хубник
90
2
Гейда
Лукаш Гейда
90
8
Лимберски
Давид Лимберски
90
3
Матею
Алеш Матею
90
20
Каце
Эргис Каце
90
7
Горжава
Томаш Горжава
90
10
Копиц
Ян Копиц
90
23
Бакош
Марек Бакош
11'
11'
84
12
Дуриш
Михал Дуриш
78
Запасные
30
Свачек
Доминик Свачек
14
Ржезник
Радим Ржезник
22
Баранек
Ян Баранек
11
Петржела
Милан Петржела
19
Коваржик
Ян Коваржик
15
Крменчик
Михал Крменчик
18
Пожнар
Томаш Пожнар
Рома
мин
30
Жерсон
Жерсон
45
19
Алисон
Алисон
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Жуан
Жуан
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
13
Перес
Бруно Перес
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
72
8
Перотти
Диего Перотти
3'
3'
90
7
Итурбе
Хуан Итурбе
71
Запасные
1
Щесны
Войцех Щесны
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
17
Сек
Мустафа Сек
6
Строотман
Кевин Строотман
9
Джеко
Эдин Джеко
10
Тотти
Франческо Тотти
11
Салах
Мохамед Салах