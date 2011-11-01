Матч завершен
Виктория
Пльзень
0:4
Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 23
Месси 45
Фабрегас 72
Месси 90
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
1 нояб. 2011, 22:45 МСК
1.11.2011, 22:45 МСК
вторник
Роберт Шергенхофер
Роберт Шергенхофер
Главный Судья
Составы
Виктория
мин
0
Павлик
Роман Павлик
90
0
Быстронь
Давид Быстронь
90
0
Лимберски
Давид Лимберски
90
0
Чишовски
Мариан Чишовски
90
0
Коларж
Даниэль Коларж
68
0
Хорват
Павел Хорват
78
0
Петржела
Милан Петржела
90
0
Ирачек
Петр Ирачек
90
0
Пиларж
Вацлав Пиларж
90
0
Райторал
Франтишек Райторал
90
0
Бакош
Марек Бакош
31
Запасные
0
Тихачек
Мартин Тихачек
0
Шевински
Франтишек Шевински
0
Ржезник
Радим Ржезник
0
Дарида
Владимир Дарида
0
Филло
Мартин Филло
0
Гора
Якуб Гора
0
Дуриш
Михал Дуриш
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Абидаль
Эрик Абидаль
74
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Алвес
Дани Алвес
70
0
Адриано
Адриано
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
72'
72'
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
65
0
Куэнка
Исаак Куэнка
90
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
0
Месси
Лионель Месси
45'
90'
23'
45', 90'
23'
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
0
Максвелл
Максвелл
0
Хави
Хави
0
Иньеста
Андрес Иньеста
0
Кейта
Сейду Кейта
0
Санчес
Алексис Санчес