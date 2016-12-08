Матч завершен
Виктория
Пльзень
Горжава 44
Дуриш 72
Дуриш 84
3:2
Матч завершен
Аустрия
Вена
Хольцхаушер 19
Родтпуллер 40
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
8 дек. 2016, 21:00 МСК
8.12.2016, 21:00 МСК
четверг
Сергей Бойко
Сергей Бойко
Главный Судья
Составы
Виктория
мин
1
Козачик
Матуш Козачик
90
17
Грошовски
Патрик Грошовски
90
2
Гейда
Лукаш Гейда
90
14
Ржезник
Радим Ржезник
90
11
Петржела
Милан Петржела
90
10
Копиц
Ян Копиц
83
19
Коваржик
Ян Коваржик
90
7
Горжава
Томаш Горжава
44'
44'
90
25
Громада
Якуб Громада
90
9
Земан
Мартин Земан
90
15
Крменчик
Михал Крменчик
58
Запасные
13
Болек
Петр Болек
24
Сухан
Ян Сухан
23
Бакош
Марек Бакош
12
Дуриш
Михал Дуриш
72', 84'
18
Пожнар
Томаш Пожнар
Аустрия
мин
31
Хаджикич
Осман Хаджикич
90
26
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
19'
19'
90
33
Родтпуллер
Лукас Родтпуллер
40'
40'
90
28
Мартшинко
Кристоф Мартшинко
90
4
Филипович
Петар Филипович
90
17
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90
95
Пирес
Фелипе Пирес
77
11
Венуто
Лукас Венуто
85
16
Прокоп
Доминик Прокоп
70
15
Сербест
Таркан Сербест
90
8
Кайоде
Оларенваю Кайоде
90
Запасные
32
Пенц
Патрик Пенц
3
Виндбихлер
Ричард Виндбихлер
18
Стронати
Патрицио Стронати
25
Саламон
Томас Саламон
7
Тажури
Исмаэль Тажури
9
Фрайсенбихлер
Кевин Фрайсенбихлер
27
Квасина
Марко Квасина