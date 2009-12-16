Матч завершен
ЦСКА
София
0:3
Матч завершен
Рома
Рим
Черчи 45
Черчи 52
Скардина 89
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
16 дек. 2009, 21:00 МСК
16.12.2009, 21:00 МСК
среда
Составы
ЦСКА
мин
0
Чавдаров
Здравко Чавдаров
90
0
Стоянов
Костадин Стоянов
90
0
Виданов
Павел Виданов
90
0
Попов
Апостол Попов
74
0
Минев
Йордан Минев
90
0
Тимонов
Тодор Тимонов
60
0
Петров
Светослав Петров
90
0
Янчев
Тодор Янчев
90
0
Янев
Коста Янев
90
0
Делев
Спас Делев
80
0
Платини
Мичел Платини
90
Запасные
0
Петров
Ивайло Петров
0
Бранеков
Александр Бранеков
0
Баез
Хьюго Баез
0
Манчев
Николай Манчев
0
Тодоров
Йордан Тодоров
0
Мариньо
Руй Мариньо
0
Зехиров
Атанас Зехиров
Рома
мин
0
Лобонц
Богдан Лобонц
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Андреолли
Марко Андреолли
90
0
Мотта
Марко Мотта
90
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
0
Писарро
Давид Писарро
46
0
Черчи
Алессио Черчи
45'
52'
45', 52'
74
0
Баптиста
Жулио Баптиста
90
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
81
Запасные
0
Артур
Артур
0
Жуан
Жуан
0
Кассетти
Марко Кассетти
0
Бриги
Маттео Бриги
0
Губерти
Стефано Губерти
0
Скардина
Филиппо Скардина
89'
0
Петтинари
Стефано Петтинари