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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
ЦСКА
София
Платини 62
1:1
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Камара 65
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
17 сент. 2009, 20:00 МСК
17.09.2009, 20:00 МСК
четверг
Дарко Чеферин
Дарко Чеферин
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Караджов
Иван Караджов
90
0
Стоянов
Костадин Стоянов
90
0
Минев
Йордан Минев
90
0
Котев
Кирил Котев
90
0
Иванов
Иван Иванов
90
0
Янчев
Тодор Янчев
90
0
Тодоров
Йордан Тодоров
90
0
Янев
Коста Янев
78
0
Мороз
Викторс Мороз
46
0
Стоянов
Иван Стоянов
54
0
Делев
Спас Делев
90
Запасные
0
Петров
Ивайло Петров
0
Виданов
Павел Виданов
0
Бранеков
Александр Бранеков
0
Тимонов
Тодор Тимонов
0
Маркиньос
Маркиньос
0
Манчев
Владимир Манчев
0
Платини
Мичел Платини
62'
Фулхэм
мин
0
Стокдейл
Дэвид Стокдейл
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
0
Келли
Стефен Келли
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Гера
Золтан Гера
90
0
Риисе
Бьорн Хельге Риисе
90
0
Камара
Диоманси Камара
65'
65'
90
0
Невланд
Эрик Невланд
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Уоттс
Адам Уоттс
0
Андерсон
Джое Андерсон
0
Марш-Браун
Киану Марш-Браун
0
Смит
Алекс Смит
0
Увезу
Майкл Увезу