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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
ЦСКА
София
0:2
Матч завершен
Базель
Базель
Фрай 20
Фрай 63
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
22 окт. 2009, 22:05 МСК
22.10.2009, 22:05 МСК
четверг
Мануэл Жорже Соуза
Мануэл Жорже Соуза
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Караджов
Иван Караджов
90
0
Минев
Йордан Минев
90
0
Виданов
Павел Виданов
90
0
Котев
Кирил Котев
46
0
Иванов
Иван Иванов
90
0
Янчев
Тодор Янчев
90
0
Тодоров
Йордан Тодоров
90
0
Янев
Коста Янев
90
0
Стоянов
Иван Стоянов
55
0
Маркиньос
Маркиньос
65
0
Платини
Мичел Платини
90
Запасные
0
Петров
Ивайло Петров
0
Бранеков
Александр Бранеков
0
Петров
Светослав Петров
0
Тимонов
Тодор Тимонов
0
Манчев
Владимир Манчев
0
Мариньо
Руй Мариньо
0
Делев
Спас Делев
Базель
мин
0
Коломба
Массимо Коломба
90
0
Сафари
Беранг Сафари
90
0
Атан
Чагдаш Атан
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Инкум
Самуэль Инкум
90
0
Да Силва
Антонио Да Силва
90
0
Штокер
Валентин Штокер
90
0
Хуггель
Бенджамин Хуггель
90
0
Фрай
Александр Фрай
20'
63'
20', 63'
81
0
Карлитуш
Карлитуш
88
0
Штреллер
Марко Штреллер
85
Запасные
0
Клаус
Оливер Клаус
0
Дзанни
Рето Дзанни
0
Шахин
Серкан Шахин
0
Унал
Даниэль Унал
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Кабрал
Кабрал
0
Альмерарес
Федерико Альмерарес