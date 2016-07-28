Матч завершен
Гент
Гент
5:0
прошлый матч 0 : 0
Матч завершен
Вииторул
Констанца
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
28 июля 2016, 21:30 МСК
28.07.2016, 21:30 МСК
четверг
Составы