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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Гент
Гент
Пербе 59
1:0
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
16 февр. 2017, 21:00 МСК
16.02.2017, 21:00 МСК
четверг
Бенуа Бастьен
Бенуа Бастьен
Главный Судья
Составы
Гент
мин
91
Калинич
Ловре Калинич
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
4
Жиго
Самуэль Жиго
90
15
Сайеф
Кеннет Сайеф
90
21
Асаре
Нана Асаре
80
44
Эсити
Андерсон Эсити
90
19
Деягер
Брехт Деягер
90
77
Миличевич
Даниэль Миличевич
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Пербе
Жереми Пербе
59'
59'
75
27
Саймон
Мозес Саймон
74
Запасные
1
Ринне
Якоб Ринне
55
Гершон
Рами Гершон
29
де Смет
Тибо де Смет
10
Нето
Ренато Нето
33
Верстраэт
Луи Верстраэт
7
Кулибали
Калифа Кулибали
18
Калу
Самуэль Калу
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
68
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
29
Уинкс
Гарри Уинкс
80
20
Алли
Деле Алли
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
71
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
16
Триппьер
Киран Триппьер
27
Виммер
Кевин Виммер
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
25
Онома
Джошуа Онома
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
7
Сон
Хын-Мин Сон