Матч завершен
Гент
Гент
Кулибали 1
Пербе 83
Миличевич 89
3:5
Матч завершен
Шахтер
Донецк
Марлос 36
Тайсон 41
Степаненко 45
Фред 68
Феррейра 87
Лига Европы, 4 тур

Лига Европы,

4 тур
3 нояб. 2016, 23:05 МСК
3.11.2016, 23:05 МСК
четверг
Алексей Кульбаков
Алексей Кульбаков
Главный Судья
Составы
Гент
мин
1
Ринне
Якоб Ринне
90
55
Гершон
Рами Гершон
90
23
Нильсен
Лассе Нильсен
90
19
Деягер
Брехт Деягер
70
21
Асаре
Нана Асаре
90
10
Нето
Ренато Нето
90
44
Эсити
Андерсон Эсити
90
77
Миличевич
Даниэль Миличевич
89'
89'
90
7
Кулибали
Калифа Кулибали
1'
1'
74
32
Фоке
Томас Фоке
90
27
Саймон
Мозес Саймон
77
Запасные
20
Толен
Янник Толен
13
Митрович
Стефан Митрович
2
Таравель
Жереми Таравель
17
ван дер Брюгген
Ханнес ван дер Брюгген
15
Сайеф
Кеннет Сайеф
24
Пербе
Жереми Пербе
83'
88
Ндонгала
Дьюмерси Ндонгала
Шахтер
мин
10
Бернард
Бернард
90
30
Пятов
Андрей Пятов
90
5
Кучер
Александр Кучер
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
78
31
Исмаили
Исмаили
90
33
Срна
Дарио Срна
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
45'
45'
72
8
Фред
Фред
68'
68'
90
11
Марлос
Марлос
36'
36'
90
28
Тайсон
Тайсон
41'
41'
71
19
Феррейра
Факундо Феррейра
87'
87'
90
Запасные
32
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
2
Бутко
Богдан Бутко
18
Ордец
Иван Ордец
17
Малышев
Максим Малышев
9
Дентиньо
Дентиньо
12
Нем
Веллингтон Нем
41
Борячук
Андрей Борячук