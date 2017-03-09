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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Гент
Гент
Калу 27
Кулибали 61
2:5
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Генк
Генк
Колли 33
Саматта 41
Уронен 45
Саматта 72
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
9 марта 2017, 23:05 МСК
9.03.2017, 23:05 МСК
четверг
Составы
Гент
мин
91
Калинич
Ловре Калинич
90
44
Эсити
Андерсон Эсити
90
55
Гершон
Рами Гершон
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
15
Сайеф
Кеннет Сайеф
76
4
Жиго
Самуэль Жиго
90
7
Кулибали
Калифа Кулибали
61'
61'
90
8
Маттон
Томас Маттон
90
33
Верстраэт
Луи Верстраэт
45
24
Пербе
Жереми Пербе
76
18
Калу
Самуэль Калу
27'
27'
90
Запасные
1
Ринне
Якоб Ринне
29
де Смет
Тибо де Смет
21
Асаре
Нана Асаре
40
Рабиу
Ибрагим Рабиу
32
Фоке
Томас Фоке
19
Деягер
Брехт Деягер
27
Саймон
Мозес Саймон
Генк
мин
70
Райан
Мэтью Райан
90
21
Уронен
Йере Уронен
45'
45'
90
41
Кастань
Тимоти Кастань
90
2
Брабец
Якуб Брабец
90
4
Колли
Омар Колли
33'
33'
90
9
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
45
24
Посуэло
Алехандро Посуэло
90
22
Схрайверс
Сиебе Схрайверс
90
77
Саматта
Мбвана Саматта
41'
72'
41', 72'
90
Запасные
30
Жекерс
Нордин Жекерс
5
Уолш
Сэнди Уолш
6
Деваст
Себастьен Деваст
32
Янссенс
Кристоф Янссенс
19
Буффель
Томас Буффель
28
Хейнен
Брайан Хейнен
14
Троссард
Леандро Троссард