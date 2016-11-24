Матч завершен
Гент
Гент
Кулибали 32
Миличевич 40
2:2
Матч завершен
Брага
Брага
Стоилькович 14
Хассан 36
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
24 нояб. 2016, 21:00 МСК
24.11.2016, 21:00 МСК
четверг
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Гент
мин
13
Митрович
Стефан Митрович
90
20
Толен
Янник Толен
90
23
Нильсен
Лассе Нильсен
90
15
Сайеф
Кеннет Сайеф
90
21
Асаре
Нана Асаре
90
10
Нето
Ренато Нето
90
44
Эсити
Андерсон Эсити
85
77
Миличевич
Даниэль Миличевич
40'
40'
90
7
Кулибали
Калифа Кулибали
32'
32'
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
27
Саймон
Мозес Саймон
70
Запасные
1
Ринне
Якоб Ринне
55
Гершон
Рами Гершон
17
ван дер Брюгген
Ханнес ван дер Брюгген
40
Рабиу
Ибрагим Рабиу
19
Деягер
Брехт Деягер
8
Маттон
Томас Маттон
24
Пербе
Жереми Пербе
Брага
мин
92
Матеус
Матеус
90
21
Орта
Рикарду Орта
90
15
Байано
Байано
90
6
Пинту
Андре Пинту
65
87
Гойано
Марсело Гойано
90
3
Рошич
Лазар Рошич
90
35
Вукчевич
Никола Вукчевич
90
25
Педру Тиба
Педру Тиба
90
19
Стоилькович
Никола Стоилькович
14'
14'
90
9
Хассан
Ахмед Хассан
36'
36'
76
7
Эдуарду
Вилсон Эдуарду
90
Запасные
28
Марафона
Марафона
44
Жорже
Артур Жорже
8
Бакич
Марко Бакич
17
Фонте
Руи Фонте
30
Алан
Алан
23
Сантуш
Педру Сантуш
26
Бенитес
Оскар Бенитес