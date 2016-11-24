Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
США
Португалия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Гент
Гент
Кулибали 32
Миличевич 40
2:2
Матч завершен
Брага
Брага
Стоилькович 14
Хассан 36
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
24 нояб. 2016, 21:00 МСК
24.11.2016, 21:00 МСК
четверг
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Гент
мин
13
Митрович
Стефан Митрович
90
20
Толен
Янник Толен
90
23
Нильсен
Лассе Нильсен
90
15
Сайеф
Кеннет Сайеф
90
21
Асаре
Нана Асаре
90
10
Нето
Ренато Нето
90
44
Эсити
Андерсон Эсити
85
77
Миличевич
Даниэль Миличевич
40'
40'
90
7
Кулибали
Калифа Кулибали
32'
32'
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
27
Саймон
Мозес Саймон
70
Запасные
1
Ринне
Якоб Ринне
55
Гершон
Рами Гершон
17
ван дер Брюгген
Ханнес ван дер Брюгген
40
Рабиу
Ибрагим Рабиу
19
Деягер
Брехт Деягер
8
Маттон
Томас Маттон
24
Пербе
Жереми Пербе
Брага
мин
92
Матеус
Матеус
90
21
Орта
Рикарду Орта
90
15
Байано
Байано
90
6
Пинту
Андре Пинту
65
87
Гойано
Марсело Гойано
90
3
Рошич
Лазар Рошич
90
35
Вукчевич
Никола Вукчевич
90
25
Педру Тиба
Педру Тиба
90
19
Стоилькович
Никола Стоилькович
14'
14'
90
9
Хассан
Ахмед Хассан
36'
36'
76
7
Эдуарду
Вилсон Эдуарду
90
Запасные
28
Марафона
Марафона
44
Жорже
Артур Жорже
8
Бакич
Марко Бакич
17
Фонте
Руи Фонте
30
Алан
Алан
23
Сантуш
Педру Сантуш
26
Бенитес
Оскар Бенитес