Гент - Бордо: 23 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Гент
Гент
0:0
Первый матч 0:2

Гент - Бордо: 23 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Бордо
Бордо
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
23 авг. 2018, 21:45 МСК
23.08.2018, 21:45 МСК
четверг
Составы
События
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Составы

Гент
мин
91
Калинич
Ловре Калинич
90
7
Чакветадзе
Георгий Чакветадзе
90
4
Ростед
Сигурд Ростед
90
5
Пластун
Игорь Пластун
90
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
21
Асаре
Нана Асаре
90
6
Верстате
Биргер Верстате
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
11
Домпе
Жан-Люк Домпе
90
17
Яремчук
Роман Яремчук
90
Запасные
20
Толен
Янник Толен
-
29
де Смет
Тибо де Смет
-
28
Бронн
Дилан Бронн
-
19
Деягер
Брехт Деягер
-
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
29
Пундж
Максим Пундж
90
6
Левчук
Игор Левчук
90
25
Пабло
Пабло
90
18
Плашил
Ярослав Плашил
90
13
Санкаре
Юнус Санкаре
90
19
Лерагер
Лукас Лерагер
90
28
Юссуф
Зеду Юссуф
90
7
Бриан
Джимми Бриан
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
Запасные
14
Йованович
Вукашин Йованович
-
11
Камано
Франсуа Камано
-
10
Калу
Самуэль Калу
-

События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

30.08.2018 30 авг. 2018 чт 21:45
Бордо
2 : 0
Гент
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 21:45
Бордо
2
Гент
0
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 21:45
Гент
0 : 0
Бордо
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 21:45
Гент
0
Бордо
0

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