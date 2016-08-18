Матч завершен
Гент
Гент
Маттон 45
Кулибали 90
2:1
прошлый матч 4 : 0
Матч завершен
Шкендия
Тетово
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
18 авг. 2016, 21:30 МСК
18.08.2016, 21:30 МСК
четверг
Составы
Гент
мин
1
Ринне
Якоб Ринне
90
55
Гершон
Рами Гершон
90
23
Нильсен
Лассе Нильсен
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
10
Нето
Ренато Нето
90
14
Кумс
Свен Кумс
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
8
Маттон
Томас Маттон
45'
45'
90
15
Сайеф
Кеннет Сайеф
90
7
Кулибали
Калифа Кулибали
90'
90'
90
11
Куйович
Эмир Куйович
90
Запасные
20
Толен
Янник Толен
64
Миличевич
Даниэль Миличевич
85
Пербе
Жереми Пербе
73
Саймон
Мозес Саймон
Шкендия
мин
4
Бейтулай
Эгзон Бейтулай
90