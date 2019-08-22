Матч завершен
Гент
Гент
Депуатр 57
Депуатр 71
2:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Риека
Риека
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
22 авг. 2019, 21:30 МСК
22.08.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
Гент
мин
23
Лустиг
Микаэль Лустиг
90
32
Пластун
Игорь Пластун
90
8
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
21
Асаре
Нана Асаре
90
1
Камински
Томас Камински
90
19
Деягер
Брехт Деягер
90
29
Депуатр
Лоран Депуатр
57'
71'
57', 71'
90
5
Нгаду-Нгаджуй
Майкл Нгаду-Нгаджуй
90
7
Яремчук
Роман Яремчук
90
Запасные
26
Коосеманс
Колин Коосеманс
76
Дерийк
Тимоти Дерийк
15
Мохаммади
Милад Мохаммади
9
Безус
Роман Безус
33
Верстраэт
Луи Верстраэт
31
Кубо
Юя Кубо
Риека
мин
14
Акости
Боаду Максвелл Акости
90
17
Чолак
Антонио-Мирко Чолак
90
13
Жупарич
Дарио Жупарич
90
Запасные
5
Велкоски
Дарко Велкоски
18
Мурич
Роберт Мурич