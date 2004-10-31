Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
30 окт. 2004, 23:00 МСК
30.10.2004, 23:00 МСК
суббота
Составы