Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
2 авг. 2002, 23:00 МСК
2.08.2002, 23:00 МСК
пятница
Составы