Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
21 июля 2001, 23:00 МСК
21.07.2001, 23:00 МСК
суббота
Составы