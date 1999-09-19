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Сатурн VS Зенит
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Сатурн - Зенит: 18 сентября 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:0
Сатурн - Зенит: 18 сентября 1999 смотреть онлайн
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 24 тур
РПЛ,
24 тур
Россия
18 сент. 1999, 23:00 МСК
18.09.1999, 23:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Иванович
Бранислав Иванович
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
39
Караваев
Вячеслав Караваев
18
Жирков
Юрий Жирков
27
Оздоев
Магомед Оздоев
8
Малком
Малком
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
78
Васютин
Александр Васютин
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
4
Осорио
Йордан Осорио
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
14
Кузяев
Далер Кузяев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
10
Ригони
Эмилиано Ригони
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
События
Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
14:00
Зенит
6 : 1
Сатурн
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
14:00
Зенит
6
Сатурн
1
02.05.2010
02 мая 2010
вс
13:00
Сатурн
0 : 1
Зенит
02.05.2010
02 мая 2010
вс
13:00
Сатурн
0
Зенит
1
02.08.2009
02 авг. 2009
вс
16:15
Сатурн
2 : 2
Зенит
02.08.2009
02 авг. 2009
вс
16:15
Сатурн
2
Зенит
2
22.03.2009
22 марта 2009
вс
14:00
Зенит
2 : 1
Сатурн
22.03.2009
22 марта 2009
вс
14:00
Зенит
2
Сатурн
1
29.10.2008
29 окт. 2008
ср
19:00
Зенит
2 : 2
Сатурн
29.10.2008
29 окт. 2008
ср
19:00
Зенит
2
Сатурн
2
19.04.2008
19 апр. 2008
сб
17:00
Сатурн
1 : 1
Зенит
19.04.2008
19 апр. 2008
сб
17:00
Сатурн
1
Зенит
1
11.11.2007
11 нояб. 2007
вс
14:00
Сатурн
0 : 1
Зенит
11.11.2007
11 нояб. 2007
вс
14:00
Сатурн
0
Зенит
1
11.03.2007
11 марта 2007
вс
14:00
Зенит
1 : 1
Сатурн
11.03.2007
11 марта 2007
вс
14:00
Зенит
1
Сатурн
1
19.08.2006
19 авг. 2006
сб
23:00
Сатурн
0 : 0
Зенит
19.08.2006
19 авг. 2006
сб
23:00
Сатурн
0
Зенит
0
19.03.2006
19 марта 2006
вс
-:-
Зенит
1 : 1
Сатурн
19.03.2006
19 марта 2006
вс
-:-
Зенит
1
Сатурн
1
02.10.2005
02 окт. 2005
вс
17:00
Сатурн
0 : 0
Зенит
02.10.2005
02 окт. 2005
вс
17:00
Сатурн
0
Зенит
0
28.05.2005
28 мая 2005
сб
19:00
Зенит
1 : 0
Сатурн
28.05.2005
28 мая 2005
сб
19:00
Зенит
1
Сатурн
0
30.10.2004
30 окт. 2004
сб
23:00
Сатурн
1 : 3
Зенит
30.10.2004
30 окт. 2004
сб
23:00
Сатурн
1
Зенит
3
27.03.2004
27 марта 2004
сб
-:-
Зенит
2 : 2
Сатурн
27.03.2004
27 марта 2004
сб
-:-
Зенит
2
Сатурн
2
01.11.2003
01 нояб. 2003
сб
-:-
Сатурн
1 : 3
Зенит
01.11.2003
01 нояб. 2003
сб
-:-
Сатурн
1
Зенит
3
15.03.2003
15 марта 2003
сб
-:-
Зенит
2 : 1
Сатурн
15.03.2003
15 марта 2003
сб
-:-
Зенит
2
Сатурн
1
02.08.2002
02 авг. 2002
пт
23:00
Сатурн
1 : 2
Зенит
02.08.2002
02 авг. 2002
пт
23:00
Сатурн
1
Зенит
2
15.07.2002
15 июля 2002
пн
23:00
Зенит
1 : 2
Сатурн
15.07.2002
15 июля 2002
пн
23:00
Зенит
1
Сатурн
2
21.07.2001
21 июля 2001
сб
23:00
Сатурн
2 : 2
Зенит
21.07.2001
21 июля 2001
сб
23:00
Сатурн
2
Зенит
2
06.04.2001
06 апр. 2001
пт
23:00
Зенит
2 : 1
Сатурн
06.04.2001
06 апр. 2001
пт
23:00
Зенит
2
Сатурн
1
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