Сатурн - Зенит: 18 сентября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:0

Сатурн - Зенит: 18 сентября 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
18 сент. 1999, 23:00 МСК
18.09.1999, 23:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
6
Иванович
Бранислав Иванович
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
39
Караваев
Вячеслав Караваев
18
Жирков
Юрий Жирков
27
Оздоев
Магомед Оздоев
8
Малком
Малком
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
22
Дзюба
Артем Дзюба
7
Азмун
Сердар Азмун
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
78
Васютин
Александр Васютин
-
19
Смольников
Игорь Смольников
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
4
Осорио
Йордан Осорио
-
21
Ерохин
Александр Ерохин
-
19
Сутормин
Алексей Сутормин
-
14
Кузяев
Далер Кузяев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
10
Ригони
Эмилиано Ригони
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

25.09.2010 25 сент. 2010 сб 14:00
Зенит
6 : 1
Сатурн
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 14:00
Зенит
6
Сатурн
1
02.05.2010 02 мая 2010 вс 13:00
Сатурн
0 : 1
Зенит
02.05.2010 02 мая 2010 вс 13:00
Сатурн
0
Зенит
1
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 16:15
Сатурн
2 : 2
Зенит
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 16:15
Сатурн
2
Зенит
2
22.03.2009 22 марта 2009 вс 14:00
Зенит
2 : 1
Сатурн
22.03.2009 22 марта 2009 вс 14:00
Зенит
2
Сатурн
1
29.10.2008 29 окт. 2008 ср 19:00
Зенит
2 : 2
Сатурн
29.10.2008 29 окт. 2008 ср 19:00
Зенит
2
Сатурн
2
19.04.2008 19 апр. 2008 сб 17:00
Сатурн
1 : 1
Зенит
19.04.2008 19 апр. 2008 сб 17:00
Сатурн
1
Зенит
1
11.11.2007 11 нояб. 2007 вс 14:00
Сатурн
0 : 1
Зенит
11.11.2007 11 нояб. 2007 вс 14:00
Сатурн
0
Зенит
1
11.03.2007 11 марта 2007 вс 14:00
Зенит
1 : 1
Сатурн
11.03.2007 11 марта 2007 вс 14:00
Зенит
1
Сатурн
1
19.08.2006 19 авг. 2006 сб 23:00
Сатурн
0 : 0
Зенит
19.08.2006 19 авг. 2006 сб 23:00
Сатурн
0
Зенит
0
19.03.2006 19 марта 2006 вс -:-
Зенит
1 : 1
Сатурн
19.03.2006 19 марта 2006 вс -:-
Зенит
1
Сатурн
1
02.10.2005 02 окт. 2005 вс 17:00
Сатурн
0 : 0
Зенит
02.10.2005 02 окт. 2005 вс 17:00
Сатурн
0
Зенит
0
28.05.2005 28 мая 2005 сб 19:00
Зенит
1 : 0
Сатурн
28.05.2005 28 мая 2005 сб 19:00
Зенит
1
Сатурн
0
30.10.2004 30 окт. 2004 сб 23:00
Сатурн
1 : 3
Зенит
30.10.2004 30 окт. 2004 сб 23:00
Сатурн
1
Зенит
3
27.03.2004 27 марта 2004 сб -:-
Зенит
2 : 2
Сатурн
27.03.2004 27 марта 2004 сб -:-
Зенит
2
Сатурн
2
01.11.2003 01 нояб. 2003 сб -:-
Сатурн
1 : 3
Зенит
01.11.2003 01 нояб. 2003 сб -:-
Сатурн
1
Зенит
3
15.03.2003 15 марта 2003 сб -:-
Зенит
2 : 1
Сатурн
15.03.2003 15 марта 2003 сб -:-
Зенит
2
Сатурн
1
02.08.2002 02 авг. 2002 пт 23:00
Сатурн
1 : 2
Зенит
02.08.2002 02 авг. 2002 пт 23:00
Сатурн
1
Зенит
2
15.07.2002 15 июля 2002 пн 23:00
Зенит
1 : 2
Сатурн
15.07.2002 15 июля 2002 пн 23:00
Зенит
1
Сатурн
2
21.07.2001 21 июля 2001 сб 23:00
Сатурн
2 : 2
Зенит
21.07.2001 21 июля 2001 сб 23:00
Сатурн
2
Зенит
2
06.04.2001 06 апр. 2001 пт 23:00
Зенит
2 : 1
Сатурн
06.04.2001 06 апр. 2001 пт 23:00
Зенит
2
Сатурн
1

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