Матч завершен
Сатурн
Раменское
3:1
Матч завершен
Витязь
Подольск
Кубок России, 1/128 финала

Кубок России,

1/128 финала

Россия
15 мая 2010, 17:00 МСК
15.05.2010, 17:00 МСК
суббота
Составы