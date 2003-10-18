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Сатурн VS Уралан
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Сатурн - Уралан: 17 октября 2003 смотреть онлайн
Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:1
Сатурн - Уралан: 17 октября 2003 смотреть онлайн
Матч завершен
Уралан
Элиста
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
17 окт. 2003, 23:00 МСК
17.10.2003, 23:00 МСК
пятница
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Прогнозы
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
17.10.2003
17 окт. 2003
пт
23:00
Сатурн
2 : 1
Уралан
17.10.2003
17 окт. 2003
пт
23:00
Сатурн
2
Уралан
1
05.04.2003
05 апр. 2003
сб
23:00
Уралан
0 : 0
Сатурн
05.04.2003
05 апр. 2003
сб
23:00
Уралан
0
Сатурн
0
16.08.2002
16 авг. 2002
пт
23:00
Сатурн
5 : 2
Уралан
16.08.2002
16 авг. 2002
пт
23:00
Сатурн
5
Уралан
2
27.04.2002
27 апр. 2002
сб
23:00
Уралан
1 : 2
Сатурн
27.04.2002
27 апр. 2002
сб
23:00
Уралан
1
Сатурн
2
18.08.2000
18 авг. 2000
пт
23:00
Сатурн
3 : 0
Уралан
18.08.2000
18 авг. 2000
пт
23:00
Сатурн
3
Уралан
0
12.05.2000
12 мая 2000
пт
23:00
Уралан
1 : 2
Сатурн
12.05.2000
12 мая 2000
пт
23:00
Уралан
1
Сатурн
2
27.08.1999
27 авг. 1999
пт
23:00
Сатурн
2 : 0
Уралан
27.08.1999
27 авг. 1999
пт
23:00
Сатурн
2
Уралан
0
21.05.1999
21 мая 1999
пт
23:00
Уралан
2 : 0
Сатурн
21.05.1999
21 мая 1999
пт
23:00
Уралан
2
Сатурн
0
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