Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
12 июня 2005, 17:00 МСК
12.06.2005, 17:00 МСК
воскресенье
Составы