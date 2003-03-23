Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
23 марта 2003, -:- МСК
23.03.2003, -:- МСК
воскресенье
Составы