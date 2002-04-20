Матч завершен
Сатурн
Раменское
0:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
19 апр. 2002, 23:00 МСК
19.04.2002, 23:00 МСК
пятница
Составы