Матч завершен
Сатурн
Раменское
2:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
6 июля 1999, 23:00 МСК
6.07.1999, 23:00 МСК
вторник
Составы