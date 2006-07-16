Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:4
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
15 июля 2006, 23:00 МСК
15.07.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы